Кубань намерена наращивать динамику развития

Власти Краснодарского края намерены в наступившем 2026 году наращивать темпы роста промышленности, а рост креативных индустрий Кубани составит 112%, сообщили в министерстве экономики региона.

Краснодарский край в наступившем году продолжит демонстрировать опережающую динамику развития, и в первую очередь это скажется на креативном секторе экономки, заявил глава Минэкономразвития края Алексей Юртаев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"По итогам 2025 года его вклад в ВРП уже достиг 186,2 млрд рублей при темпе роста 110% - это самый высокий показатель. Темп роста креативных индустрий в 2026 году будет значительно опережать темпы роста базовых отраслей экономики и может составить 112%"

- Алексей Юртаев

В ядро креативного сектора входят пять ключевых направлений: IT-разработка, гастрономия, реклама, архитектура и исполнительские искусства, а в приоритете в секторе 26 видов экономической деятельности по 14 направлениям, основные из которых - народные художественные промыслы и ремесла, модагастрономия, кино, телевизионные программы и фильмы, архитектура и урбанистика, отдых и развлечения, а также арт-индустрии, пояснили в министерстве, передает "АиФ-Юг".

Власти региона всячески поддерживают творческий бизнес: в этом предпринимателям помогают Фонд развития бизнеса, Фонд микрофинансирования, Фонд развития инноваций и Центр поддержки экспорта, добавили в министерстве.