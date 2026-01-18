На Кубани в 2026 году запустят 9 новых производств

Новые импортозамещающие предприятия начнут работать в Краснодарском крае в этом году, поделился губернатор региона.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о запуске новых производств в регионе в этом году.

Прежде всего он указал на необходимость оперативного импортозамещения. На Кубани запущено уже более десятка импортозамещающих производств, некоторые из них не имеют аналогов в РФ, а некоторые и за границей, подчеркнул Кондратьев.

Сейчас Краснодарский край производит на 40% больше медицинских товаров, на 26% больше лекарств.

"Занимаем и другие перспективные ниши – производства радиоэлектроники и беспилотных авиасистем, инновационных обрабатывающих центров. Сегодня в активной стадии еще 27 импортозамещающих проектов, девять из них будут запущены в 2026 году"

– Вениамин Кондратьев