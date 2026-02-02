Китай отверг заявления США о проведении ядерных испытаний

В посольстве КНР в США отвергли заявления Вашингтона о том, что Китай в последние годы проводил взрывные ядерные испытания.
"Соединенные Штаты искажают и очерняют политику Китая в ядерной сфере. Это политическая манипуляция, нацеленная на достижение гегемонии в ядерной сфере и на уклонение от выполнения собственных обязательств по ядерному разоружению"
– пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй
Утверждения Соединенных Штатов в полной мере безосновательны, отметила она, пишет ТАСС.
"Китай решительно отвергает такие нарративы"
– Лю Пэнъюй
Подтвердить заявления администрации США о ядерных испытаниях Китая не могут также в Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
В Белом доме заявили ранее, что ядерные испытания КНР состоялись летом 2020 года.
"22 июня 2020 года в 09:18 по Всемирному координированному времени Международная мониторинговая система (ММС) ОДВЗЯИ зафиксировала два очень слабых сейсмических события в интервале 12 секунд… В настоящее время ММС способна идентифицировать события, которые могут быть квалифицированы как ядерные испытания, если взрыв эквивалентен или превышает 500 тонн тротилового эквивалента. Уровень обоих этих событий был значительно ниже"
– исполнительный секретарь организации Роберт Флойд
Он добавил, что имеющиеся данные не дают возможности с уверенностью установить причину этих сейсмических событий.