Русский дом открылся в Тегеране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Ирана заработал Русский дом – он находится в центре Тегерана. В открытии принимал участие глава Минэнерго России Сергей Цивилев.

Торжественная церемония открытия Русского дома состоялась в Тегеране.

В событии участвовали министр энергетики России Сергей Цивилев, а также глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Кроме того, на мероприятии присутствовали посол РФ в Иране Алексей Дедов, замглавы Минкультуры Исламской Республики Мехди Мохаммади и посол ИРИ в РФ Казем Джалали, передает ТАСС.

Отмечается, что российский культурный центр находится в центре Тегерана. Он расположен сравнительно недалеко от одной из самых известных достопримечательностей города – башни Милад.

