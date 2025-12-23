Из-за перекрытия по обе стороны Крымского моста собрались 16 поездов

Закрытый со вчерашнего вечера Крымский мост стал причиной задержки почти двух десятков поездов, направлявшихся на полуостров и выезжавших с него на материк.

Приостановка движения по Крымскому мосту, случившаяся накануне вечером, спровоцировала задержки полутора десятка пассажирских поездов дальнего следования, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня, 17 февраля, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются 16 пассажирских поездов дальнего следования"

- СКЖД

Некоторые из пассажирских составов отстают от графика от 1,5 до 8 часов, причем в их числе и поезда, идущие в Крым, и поезда, выезжающие с полуострова, передает "АиФ".

В их числе – 8 составов, идущих в Симферополь и Севастополь из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Адлера и Перми, и столько же поездов, которые возвращаются на материк.

Как организовано снабжение застрявших в пути пассажиров, в СКЖД не сообщили, пока информации об возможном открытии переправы не поступало.