"Гранд Сервис Экспресс" перевезла по железной дороге в Крым 23,6 млн пассажиров

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" за шестилетний срок доставила в Крым 23,6 млн пассажиров, стало известно на праздничном мероприятии к шестилетию возобновления сообщения с Крымом по железной дороге.

Миллионы пассажиров попали в Крым по железной дороге с 2019 года, когда были возобновлены железнодорожные перевозки на полуостров, рассказал начальник управления обособленного подразделения Санкт-Петербург АО ТК "‎Гранд Сервис Экспресс" Денис Павлов.

Соответствующее заявление он сделал на торжественном мероприятии – отправлении праздничного рейса из Санкт-Петербурга в Севастополь.

"За шесть лет с момента восстановления железнодорожного сообщения компания перевезла 23 млн 600 тыс пассажиров"

– Денис Павлов

Стоит отметить, что праздничный состав выехал сегодня с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Пассажирам этого поезда выдадут памятные подарки. Для них также подготовлена юбилейная викторина. Еще одна уникальная возможность – сделать фото с талисманом поездов "Таврия" Таврибарой.

Напомним, первый поезд в Крым – "Таврия", №7 – отправился на полуостров 23 декабря 2019 года из Санкт-Петербурга. Он проехал Крымский мост 25 декабря. Через несколько часов в Симферополь, также через Крымский мост, приехал поезд №28 из Москвы.