Туристического налога в Крыму не будет – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал возможность введения в республике туристического налога. По его словам, он не принесет никакой пользы.

Власти Крыма не собираются устанавливать в регионе туристический налог, об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"Точно никаких изменений не планируется с точки зрения новых налогов"

– Сергей Аксенов

Она напомнил, что республика не участвовала даже в эксперименте с курортным сбором.

Говоря о турналоге, глава региона назвал его "избыточным". По словам Аксенов, средств он привлечет немного, а вот беспокойства для людей будет достаточно.

Кроме того, добавил глава региона, администрирование нового налога потребует примерно столько же денег, сколько он принесет в бюджет, поэтому его введение лишено смысла.