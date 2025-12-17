Крым стали чаще выбирать российские туристы на Новый год

Туроператоры отмечают высокий спрос на отдых россиян в Крыму в период новогодних праздников. В этом году это направление выбирают на 10-20% чаще.

Российские туристы стали чаще выбирать новогодние туры в Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Спрос на это направление вырос на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Крым набирает популярность среди желающих провести новогодние каникулы у моря благодаря мягкому климату и разнообразию праздничных мероприятий (...) Большинство туристов бронировало новогодние туры в Крым за 1,5–2 месяца до праздников"

– АТОР

Как отмечают специалисты, большая часть гостей едет в Крым из соседних регионов – Краснодара и Ростовской области, однако достаточное количество туристов прибывает из более отдаленных субъектов.

Самыми популярными направлениями для отдыха традиционно считается Южный берег Крыма – Ялта и Алушта, а также Евпатория и Севастополь. Часто для отдыха выбирают небольшие поселки Большой Ялты — Кореиз, Гаспра, Форос и другие.

Количество забронированных средств размещения в этом году также выросло на 10-15% по сравнению с 2024 годом. Самые популярные объекты уже загружены на 80% на новогодние праздники.

Напомним, в этом году россиян ожидают длинные новогодние праздники. Отдых продлится с 31 декабря по 11 января.