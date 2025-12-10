"Ноа" уступил на выезде киевскому "Динамо"

Ереванский "Ноа" играл сегодня в гостях с киевским "Динамо" в рамках основного этапа Лиги Конференций. Судьбу встречи решил мяч, забитый в середине первого тайма.
В Люблине вечером 18 декабря состоялся матч основного этапа Лиги Конференций между киевским "Динамо" и ереванским "Ноа".
Первый мяч в игре был забит на 27-й минуте – отличился полузащитник динамовцев Владислав Кабаев. На 50-й минуте нападающий Матвей Пономаренко удвоил преимуществе "Динамо", установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу "Динамо".