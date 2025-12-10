Вестник Кавказа

"Ноа" уступил на выезде киевскому "Динамо"

Футбольный клуб
© Фото: соцсети футбольного клуба “Ноа“
Ереванский "Ноа" играл сегодня в гостях с киевским "Динамо" в рамках основного этапа Лиги Конференций. Судьбу встречи решил мяч, забитый в середине первого тайма.

В Люблине вечером 18 декабря состоялся матч основного этапа Лиги Конференций между киевским "Динамо" и ереванским "Ноа".

Первый мяч в игре был забит на 27-й минуте – отличился полузащитник динамовцев Владислав Кабаев. На 50-й минуте нападающий Матвей Пономаренко удвоил преимуществе "Динамо", установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу "Динамо".

