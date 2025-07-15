Еще один спортсмен из России едет на Олимпийские Игры

МОК направил персональное приглашение российскому ски-альпинисту Никите Филиппову. Всего нейтральный статус в этом виде спорта имеют восемь россиян.

Никита Филиппов вошел в число атлетов, получивших персональное олимпийское приглашение от МОК. Российскому ски-альпинисту предложено выступить на Олимпийских Играх 2026 года, сообщила пресс-служба комитета.

Путь Филиппова на Олимпиаду был открыт после получения нейтрального статуса от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) и успешного выступления в Кубке мира.

Нейтральный статус в этом виде спорта также присвоен ещё семерым российским атлетам: Александру Антонову, Андрею Фёдорову, Ирине Рачинской, Даниилу Слушкину, Ирине Умницыной, Павлу Якимову и Дарье Зинченко.

Напомним правила МОК для спортсменов из России и Беларуси: участие возможно только в нейтральном статусе по индивидуальным приглашениям после одобрения комиссии. Команды и атлеты, связанные с нарушениями или не соответствующие критериям, к Играм не допускаются. Ранее по этой схеме приглашения приняли фигуристы Петросян и Гуменник.

Международная федерация санного спорта (FIL) после консультаций с МОК отозвала нейтральный статус у россиян Горбацевича, Мазур и Шамовой. Из-за этого они пропустят этап Кубка мира в США и не смогут претендовать на Олимпиаду-2026.