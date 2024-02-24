МОК представил медали зимней Олимпиады в Милане

Сегодня вниманию общественности были представлены медали следующих зимних ОИ в Милане. Они выполнены из переработанных металлов.

Международный олимпийский комитет (МОК) презентовал медали зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Милане в следующем году. Об этом поведали в пресс-службе МОК.

Награды обладают уникальным дизайном, которые объединяет две половинки, символизирующие кульминацию пути атлета и тех, кто преодолел этот путь рядом с ним.

Как отмечается, все медали создадут из переработанных металлов.

Напомним, Игры-2026 стартуют в Милане 6 февраля, а завершатся – 22 февраля.