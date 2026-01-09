Каспийский кластер и Дагестанские Огни обеспечат питьевой водой

В Дагестане займутся обеспечением водоснабжения Каспийского кластера. Объявлен тендер на 1,1 млрд рублей, в планах строительство 12 скважин.

В Республике Дагестан объявлен тендер на комплексное водоснабжение строящегося Каспийского прибрежного кластера.

Стоимость тендера – 1,1 млрд рублей, подрядчик будет определен 19 февраля.

Согласно данным на сайте госзакупок, планируется возвести Великентский водозабор, в составе которого будут сооружены 12 скважин – десять эксплуатационных и две резервных. Водозабор будет строиться в северной части Дербентского района, в 18 км от города Дагестанские Огни. Объект решит проблему с водоснабжением не только строящегося туристического кластера, но и Дагестанских Огней, а также ряда и близлежащих населенных пунктов.

Напомним, первые отдыхающие, как ожидается, смогут посетить Каспийский кластер в 2028 году.