Хасан Тимижев: Каспийский кластер примет первых туристов через два года

Дагестан через два года получит новый морской курорт – Каспийский кластер, который займет побережья четырех дагестанских районов.

Исполнительный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев рассказал о планах построить на каспийском побережье в течение двух лет новый морской курорт – Каспийский прибрежный кластер. По его оценкам, уже в 2028 году Каспийский кластер, основная фаза строительства которого стартует в ближайшие месяцы, начнет оказывать туристические услуги отдыхающим.

Тимижев пояснил, что для "Кавказ.РФ" проект станет пилотным в сфере строительства с нуля морских курортов, пишет ТАСС.

"Активная фаза строительства как раз будет в 2026 году. Я думаю, в 2028 году мы будем принимать первых туристов, которые к нам приедут на совершенно новый курорт"

– Хасан Тимижев

Исполнительный директор структуры пояснил, что Каспийский кластер будет включать в себя отели, соответствующие современным требованиям к обслуживанию отдыхающих, серию ресторанов и кафе, променад на побережье Каспия и зону благоустройства протяженностью 6500 м.

Морской курорт будет создан в прибрежных зонах четырех районов Республики Дагестан – Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского.