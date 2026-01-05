Вестник Кавказа

Дагестан занял лидирующие позиции по производству основных видов с/х продукции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана сообщили, что республика входит в число лидеров по производству наиболее важных видов сельскохозяйственной продукции.

Благодаря усилиям аграриев Дагестана регион занимает лидирующие позиции в России по производству ключевых видов сельхозпродукции, заявили в региональном Минсельхозпроде.

В ведомстве пояснили, что, в частности, Дагестан играет важную роль в обеспечении россиян овощами и плодами, виноградом, рисом, бараниной и шерстью.

"Аграрный сектор экономики Дагестана является ключевой сферой народнохозяйственного комплекса"

– Минсельхозпрод Дагестана

В ведомстве также обратили внимание на огромный аграрный потенциал Дагестана, отметив, что на долю сельского хозяйства приходится 20% ВРП.

Кроме того, в министерстве уточнили, что объем валовой продукции сельского хозяйства за 10 месяцев составил почти 197 млрд рублей

