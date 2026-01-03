В Дагестане в 4,5 раза увеличилась площадь горных садов

Фруктовых садов в Дагестане за 2025 год стало значительно больше – площадь возросла в несколько раз. Чемпионом по новым садам стал Ахтынский район.

В Республике Дагестан за прошлый год в 4,5 раза нарастили площадь новых садов в горных районах, информирует Минсельхоз РД.

Всего за год в Дагестане высадили почти 80 га интенсивных и суперинтенсивных садов в горно-долинной местности. Больше всего новых фруктовых садов было разбито в Ахтынском районе – 52 га, также сады были заложены в следующих районах: Рутульский, Гунибский, Ботлихский.

Отметим, что Ахтынский район расположенный в горной долине реки Самур на юге Дагестана, это один из крупнейших районов республики, в котором традиционно выращиваются яблоки и другие фрукты.