В горном Дагестане объявлена лавиноопасность
Смертельно опасные лавины грозят жителям горного Дагестана: наибольшую опасность для них представляют склоны с большим снежным покровом и ущелья, где за последние дни накопилось значительное количество снега.

Дагестанские спасатели предупредили жителей горных районов Дагестана о критической массе снега и большой вероятности схода снежных лавин, говорится в сообщении МЧС республики.

"В зоне риска - склоны с большим снежным покровом и ущелья, где за последние дни выпало значительное количество осадков. Резкие перепады температуры, снегопады и сильный ветер создают опасные условия для туристов и жителей горных территорий"

- МЧС Дагестана

Особенный риск связан с горными дорогами - даже при хорошей видимости на них возможны заносы, обвалы снега и резкое перекрытие дорог лавинными массами, поэтому жителям региона и гостям республики порекомендовали воздержаться от поездок в горные районы, а тем более не выходить на туристические тропы, расположенные на лавиноопасных горных склонах, передает "АиФ-Дагестан".

Сотрудники оперативных служб уже перешли на дежурство в усиленном режиме, они обеспечены необходимым спасательным инвентарем  и готовы помочь при любых нештатных ситуациях, говорится в сообщении.

