В Дагестане открылась первая в регионе противолавинная галерея

Дорожные службы Дагестана завершили реконструкцию автодороги, соединяющей самый лавиноопасный в регионе Тляратинский район с другими дорогами республики, на ней установили первую в республике противолавинную галерею.

Единственная трасса, соединяющая большинство населенных пунктов Тляратинского района с опорной сетью дорог республики, стала безопасной для водителей – теперь ее защищает первая в регионе противолавинная галерея, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"В Тляратинском районе завершена реконструкция автомобильной дороги Анцух – Тлярата… Дорога республиканского значения соединяет по безальтернативному направлению большинство населенных пунктов Тляратинского района и райцентр с опорной сетью дорог Дагестана"

- правительство Дагестана

Дорога – ключевая для социально-экономического развития района, поскольку именно по ней осуществляются практически все перевозки: теперь у нее новое асфальтобетонное покрытие, а также реконструированный мост, передает "Это Кавказ".

Переоценить новшество трудно, поскольку Тляратинский район в Дагестане, пожалуй, самый лавиноопасный, особенно - в начале весны, когда с гор в верховьях рек Джурмут и Тлейсерух и их боковых притоков сходят лавины, сметающие все на своем пути.

Так было в апреле текущего 2025 года, когда лавина, сошедшая ниже сел Гведыш и Хадиял, полностью перекрыла автомобильное движение на трассе и по сути отрезала район от внешнего мира.