Лавины могут накрыть горы КБР

В течение двух дней в горах Кабардино-Балкарии будет лавиноопасно. Туристам следует соблюдать правила безопасности.

Высокую лавинную опасность объявили в высокогорье Кабардино-Балкарии. Сообщение распространило республиканское МЧС.

"По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта в горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Рекомендуется кататься на лыжах и сноубордах исключительно на отмеченных трассах и избегать мест, где есть вероятность схода лавин.

Напомним, что на курорте "Эльбрус" в КБР временно перестанут работать канатки 17 марта. Причина – технические работы.