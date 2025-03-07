Канатки "Эльбруса" остановят из-за технических работ

Технические работы остановят работу канатных дорог на курорте "Эльбрус" в КБР. Ограничения будут действовать 17 марта.

Работу канатных дорога на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) приостановят на один день из-за технических работ, согласно информации с сайта курорта.

"17 марта канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день. Эти временные неудобства нужны для вашей постоянной безопасности"

- сообщение

Технические работы на курорте были проведено дважды в 2025 году. Это будет уже третий раз. Всего за год будет проведено 12 профилактических работ.

Напомним, что курорт "Эльбрус" в КБР несколько раз закрывался в марте из-за плохой погоды – ветра и высокой лавинной опасности из-за обильных снегопадов.