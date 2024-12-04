Вестник Кавказа

Ансамбль танца "Эльбрус" проедет с гастролями по югу России

Ансамбль танца "Эльбрус" проедет с гастролями по югу России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкисии "Эльбрус" в апреле готовит большую программу, с которой в апреле проедет по городам Северного Кавказа и юга России.

Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии (КЧР) "Эльбрус" в апреле отправится в гастрольный тур Кавказу и югу России, сообщил его балетмейстер, заслуженный артист Северной Осетии Алим Биджиев.

"Впереди нас ждут большие гастроли на Кавказских Минеральных Водах - это Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и дальше уже поедем в Кабардино-Балкарию, а затем, через 2-3 дня, выступим в Ростове-на-Дону и Перми"

- Алим Биджиев

В поездку отправится большая группа - около 30 артистов и 15 солистов оркестра, а их гастроли в рамках федеральной программы "Мы - Россия" пройдут с 9 по 20 апреля, добавил балетмейстер коллектива, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре карачаево-черкесские курорты Черкесск и "Архыз" примут первый в их истории международный фестиваль кино "Перекресток цивилизаций". Его программа будет состоять из картин, поддерживающих российские культурные ценности. Кинофестиваль будет частично приурочен к восьмидесятилетнему юбилею Великой Победы – в его программу обязательно будут включены советские фильмы о Великой Отечественной войне. Остальная программа будет соответствовать национальным интересам России.

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