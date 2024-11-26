Архыз и Домбай примут фестиваль "Притяжение"

Масштабный фестиваль "Притяжение" состоится в скором времени в двух самых популярных туристических локациях Карачаево-Черкесии – на курортах "Архыз" и "Домбай". В программе – детские развлечения, музыка, кино, полеты на аэростатах и многое другое.

Всероссийский фестиваль под названием "Притяжение" примет Карачаево-Черкесия, рассказали в Минтуризма региона.

Событие состоится уже во второй раз. По времени и месту проведения оно будет разбито на две части, и обе пройдут там, куда чаще всего приезжают туристы в КЧР.

Сначала фестиваль проведут на горнолыжном курорте "Домбай", эта часть программы запланирована на ближайшие субботу и воскресенье. Вторая часть пройдет на курорте "Архыз" в следующие выходные, 14-15 декабря.

В программу войдут интересные конкурсы. Гости смогут принять участие в зимних развлечениях, посоревноваться в эстафетах семьями. Для детей разработаны особые мастер-классы.

В рамках фестиваля будет обустроена гастрономическая зона. В ней можно будет отведать кавказскую еду и выпить горного чая со сладостями, и все это бесплатно.

Для меломанов прозвучат сеты электронной музыки, любителей кинематографа ждет фестиваль "Уютного кино".

А 7 декабря над Домбаем запустят воздушные шары, полетать на которых смогут и гости.

В "Архызе" 14 декабря пройдет целая серия гастро-шоу, танцевальное шоу. Кавказские артисты и художники проведут мастер-классы и перфомансы. Увенчает фестиваль также сет электронной музыки, передает "Интерфакс".