Упразднен Совет "Россия-НАТО"

Совета "Россия-НАТО" больше не существует, стало известно по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса, которая состоялась в Брюсселе.

Страны-участницы Североатлантического альянса приняли решение упразднить Совет "Россия-НАТО", сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе.

"Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет "Россия – НАТО""

– Радослав Сикорский

По словам дипломата, именно к такому результату стремилось правительство Польши.

Сикорский также прокомментировал так называемую "европейскую безопасность". Он заявил, что Совет был создан тогда, когда страны Европы стремились формировать европейскую безопасность вместе с Россией, а теперь она формируется "против России", что и выразилось в упразднении альянса.

Напомним, что Совет Россия-НАТО возник в 2002 году.