Упразднен Совет "Россия-НАТО"

Страны-участницы Североатлантического альянса приняли решение упразднить Совет "Россия-НАТО", сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе.
"Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет "Россия – НАТО""
– Радослав Сикорский
По словам дипломата, именно к такому результату стремилось правительство Польши.
Сикорский также прокомментировал так называемую "европейскую безопасность". Он заявил, что Совет был создан тогда, когда страны Европы стремились формировать европейскую безопасность вместе с Россией, а теперь она формируется "против России", что и выразилось в упразднении альянса.
Напомним, что Совет Россия-НАТО возник в 2002 году.