Папуашвили: Грузия выполнила все условия для вступления в НАТО

В Тбилиси заявили о выполнении всех обязательств для вступления в альянс, добавив, что "мяч полностью на стороне НАТО".

Грузия предприняла все шаги для вступления в НАТО, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Папуашвили отметил исполнительность грузинской стороны в вопросе выполнения обязательств, наложенных альянсом, как в сфере внутренних институциональных преобразований, так и практического выражения лояльности через непосредственное участие в совместных военных операциях, как, например, в Афганистане.

"Однако мы видим, что некоторым выгодно, чтобы и Грузия, и Украина оставались в подвешенном состоянии. Это не уменьшает риски для безопасности, наоборот – увеличивает их"

– Шалва Папуашвили

Спикер подчеркнул, интеграция в НАТО выходит за пределы непосредственного желания страны, так как она является конституционно закрепленной.

При этом, представители Североатлантического альянса провозглашали "открытие дверей" для страны еще в 2008 году и с того момента прошло уже 17 лет.

"Грузинский народ больше не наивен в отношении подобных заявлений (…) чтобы терпеть такое ".

– Шалва Папуашвили

Генсек НАТО в свою очередь выразил обеспокоенность альянса происходящим в Грузии.

"Мы сотрудничаем с ними, и, на мой взгляд, это сотрудничество служит тому, чтобы иметь канал, через который мы можем выразить нашу озабоченность"

– Марк Рютте