Тело мужчины нашли в машине в Ингушетии – открыто уголовное дело

Подозреваемого в убийстве ищут правоохранители Ингушетии: тело жертвы было найдено сегодня вечером в автомобиле в Малгобекском районе.

Расследование по факту убийства ведется в Ингушетии, о преступлении сообщили в республиканском СУ СКР.

Убитого мужчину нашли сегодня вечером. На окраине села Зязиков-Юрт в Малгобекском районе была обнаружена машина "ВАЗ 2110", в ее салоне на заднем сиденье находилось тело местного жителя. Он был убит выстрелом в грудь.

На место трагедии выехал глава управления Ахмед Асхабов, вместе с наиболее опытными специалистами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).