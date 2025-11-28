Вестник Кавказа

Тело мужчины нашли в машине в Ингушетии – открыто уголовное дело

Тело мужчины нашли в машине в Ингушетии – открыто уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подозреваемого в убийстве ищут правоохранители Ингушетии: тело жертвы было найдено сегодня вечером в автомобиле в Малгобекском районе.

Расследование по факту убийства ведется в Ингушетии, о преступлении сообщили в республиканском СУ СКР.

Убитого мужчину нашли сегодня вечером. На окраине села Зязиков-Юрт в Малгобекском районе была обнаружена машина "ВАЗ 2110", в ее салоне на заднем сиденье находилось тело местного жителя. Он был убит выстрелом в грудь.

На место трагедии выехал глава управления Ахмед Асхабов, вместе с наиболее опытными специалистами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1115 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.