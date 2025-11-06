Квартиры, дома и машины изъяли у чиновника в Ингушетии

В Ингушетии суд изъял у местного чиновника имущество на 80 млн рублей, которое он купил на неподтвержденные доходы.
У управляющего делами главы и правительства Республики Ингушетия было изъято имущество, которое было приобретено на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Стоимость имущества составила свыше 80 млн рублей.
"По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников управляющего делами главы и правительства 6 транспортных средств, 3 квартир, 2 домовладений, 11 земельных участков и 2 машиномест на территории Московской области и Ингушетии"
– прокуратура Ингушетии
Прокуратура подала иск в суд о передаче изъятого имущества в пользу государства.
После вступления решения суда в законную силу надзоорное ведомство проконтролирует его исполнение.