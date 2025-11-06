Вестник Кавказа

Квартиры, дома и машины изъяли у чиновника в Ингушетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии суд изъял у местного чиновника имущество на 80 млн рублей, которое он купил на неподтвержденные доходы.

У управляющего делами главы и правительства Республики Ингушетия было изъято имущество, которое было приобретено на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Стоимость имущества составила свыше 80 млн рублей.

"По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников управляющего делами главы и правительства 6 транспортных средств, 3 квартир, 2 домовладений, 11 земельных участков и 2 машиномест на территории Московской области и Ингушетии"

– прокуратура Ингушетии

 

Прокуратура подала иск в суд о передаче изъятого имущества в пользу государства.

После вступления решения суда в законную силу надзоорное ведомство проконтролирует его исполнение.

