Мамука Хазарадзе оштрафован за нелегальную сдачу квартиры немецкому послу

На одного из представителей грузинской оппозиции, лидера партии "Лело" Мамуку Хазарадзе наложили штраф за сокрытие от государства своих доходов, полученных от сдачи жилплощади послу Германии Петеру Фишеру, передают грузинские СМИ.

Сообщается, что Хазарадзе не внес данные в налоговую декларацию, а также не предоставил свои выписки со счетов в иностранных банках. Согласно информации, договор об аренде был заключен еще три года назад. Об этом сообщила телекомпания "Имеди".

Сумма штрафа в настоящий момент не известна, сам Хазарадзе воздерживается от комментариев.