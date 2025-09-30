Вестник Кавказа

Мамука Хазарадзе оштрафован за нелегальную сдачу квартиры немецкому послу

Мамука Хазарадзе оштрафован за нелегальную сдачу квартиры немецкому послу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинского оппозиционера Мамуку Хазарадзе оштрафовали за сокрытие доходов от сдачи жилья послу Германии, сообщили грузинские СМИ.

На одного из представителей грузинской оппозиции, лидера партии "Лело" Мамуку Хазарадзе наложили штраф за сокрытие от государства своих доходов, полученных от сдачи жилплощади послу Германии Петеру Фишеру, передают грузинские СМИ.

Сообщается, что Хазарадзе не внес данные в налоговую декларацию, а также не предоставил свои выписки со счетов в иностранных банках. Согласно информации, договор об аренде был заключен еще три года назад. Об этом сообщила телекомпания "Имеди".

Сумма штрафа в настоящий момент не известна, сам Хазарадзе воздерживается от комментариев.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
975 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.