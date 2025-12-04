Иран отверг претензии ОАЭ на острова в Персидском заливе

МИД Ирана назвал претензии ОАЭ на острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб "безосновательными и ложными".
Территориальный спор в Персидском заливе вновь обострился на дипломатическом уровне. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отреагировал на очередное заявление Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), поддерживающее претензии ОАЭ на иранские острова.
Речь идет об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, контролируемые Ираном с 1971 года, но на которые также претендуют Эмираты. Иранская сторона назвала эту позицию "безосновательной и ложной", подчеркнув правовую нелегитимность заявлений ОАЭ.
"Повторение безосновательных претензий к части территории страны не меняет географических и исторических реалий и не создает никаких юридических прав для заявителя"
– Эсмаил Багаи