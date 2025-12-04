Вестник Кавказа

Иран отверг претензии ОАЭ на острова в Персидском заливе

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
МИД Ирана назвал претензии ОАЭ на острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб "безосновательными и ложными".

Территориальный спор в Персидском заливе вновь обострился на дипломатическом уровне. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отреагировал на очередное заявление Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), поддерживающее претензии ОАЭ на иранские острова. 

Речь идет об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, контролируемые Ираном с 1971 года, но на которые также претендуют Эмираты. Иранская сторона назвала эту позицию "безосновательной и ложной", подчеркнув правовую нелегитимность заявлений ОАЭ.

"Повторение безосновательных претензий к части территории страны не меняет географических и исторических реалий и не создает никаких юридических прав для заявителя" 

– Эсмаил Багаи

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
615 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.