Туристы могут предпочесть Шарм-эш-Шейх Хургаде из-за виз

Пляж на Красном море
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Египте объявили о повышении цены въездной визы для иностранцев. Это может переориентировать турпоток с Хургады на Шарм-эш-Шейх из-за "Синайского штампа".

Туристов в Шарм-эш-Шейхе может стать еще больше в связи с решением египетских властей повысить стоимость визы для туристов, считают туроператоры, передает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Визы в Египет подорожают до $45, при этом те, кто отдыхает на Синайском полуострове, имеют возможность не оформлять визу и въезжать бесплатно.

"Предполагаем, что возможное увеличение стоимости виз будет способствовать переориентации части турпотока из Хургады и египетского Средиземноморья на Шарм-эль-Шейх"

– компания "Интурист"

Отмечается, что повышение спроса может повлечь за собой рост цен на отдых в самых популярных отелях Шарм-эш-Шейха.

Этой зимой Египет входит в топ-3 самых популярных направления для зарубежного отдыха. При этом другие страны, желая нарастить турпоток отменяют визы.

"Египет явно идет против течения. Для не очень богатых людей увеличение стоимости виз на семью на $80-100 может стать существенной частью расходов на поездку. Не очень разумное решение с точки зрения бизнеса"

– гендиректор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов

