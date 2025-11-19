Виза в Египет для россиян подорожала до $45

Египет повышает визовый сбор – теперь россиянам за визу придется платить $45 вместо $25. Указ о повышении стоимости туристической визы подписал президент Египта.

Отдых в Египте подорожал для россиян за счет роста стоимости туристической визы, оформляемой при въезде.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о повышении суммы въездных сборов для туристов, виза в Египет подорожает почти вдвое – с $25 до $45. Указ уже вступил в силу.

Ранее законопроект был одобрен египетским парламентом.

Отметим, что в Египетской федерации палат по вопросам туризма опасаются, что рост стоимости визы может оказать негативное влияние на восстановление туристического потока.