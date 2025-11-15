Вестник Кавказа

Египет ожидает рекорд по доходам от туризма в 2025 году

© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Этот год может оказаться рекордным для туризма в Египте. Туристические доходы могут выйти на новый максимум.

Туристическая отрасль Египта в 2025 году показывает рост, который может привести к установлению нового исторического рекорда, поделился министр туризма и древностей страны Шериф Фати.

В текущем году туристические доходы Египта могут составить $18,6 млрд, что станет рекордом.

За десять месяцев в Египте туристы провели 161 млн "ночевок", основной турпоток обеспечивают Россия и Германия. Иностранный турпоток за год может составить  19 млн человек.

К 2030 году Египет рассчитывает выйти на турпоток 30 млн человек.

