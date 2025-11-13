Трудоустраивать жителей КЧР будут обновленные центры занятости

Вскоре неработающие жители Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут трудоустроиться и пройти переподготовку с помощью обновленных современных центров занятости, которые заработают в ряде муниципалитетов, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Завершена модернизация девяти центров занятости. ...Обновленные пространства откроются в Черкесске, Карачаевском, Зеленчукском, Хабезском, Малокарачаевском, Адыге-Хабльском, Усть-Джегутинском, Прикубанском и Урупском районах"
- Рашид Темрезов
Масштабная модернизация центров проводилась в рамках национального проекта "Кадры", рассказал глава КЧР, передает "Интерфакс".
В минувшем 2025 году эти центры приняли более 13 тыс жителей КЧР – более 5 тыс из них прошли профориентацию и получили новые востребованные специальности, еще более 4 тыс человек сотрудники центров помогли в трудоустройстве, жлюавил Рашид Темрезов.