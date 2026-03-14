Власти Сочи опровергли информацию о возможной потере миллиона туристов

Администрация Сочи сообщила о высокой заполняемости отелей и официально опровергла негативные оценки будущего сезона. Ранее представители туротрасли предрекли потерю 1 млн отдыхающих в 2026 году.

Власти Сочи сообщили о хорошей заполняемости отелей и опровергли ранее появившуюся информацию о потере туристов. Председатель профильного комитета городского собрания Светлана Ермилова заявила, что на сегодняшний день средняя загрузка отелей составляет от 46% до 48% и этот достаточный уровень в межсезонье позволяет городу уверенно стоять на ногах. Она подчеркнула, что у руководства нет никаких предпосылок доверять сообщениям в СМИ о том, что курорт не досчитается 1 млн человек.

"Сейчас мы увидели в СМИ информацию о том, что город Сочи не досчитается 1 млн туристов (в 2026 году). У нас нет таких предпосылок. На сегодняшний день средняя загрузка отелей составляет 46-48%. Это достаточный уровень, который в межсезонье позволяет нам уверенно стоять на ногах"

– Светлана Ермилова

Ранее заместитель руководителя Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечал, что в феврале зафиксировали снижение бронирований на 12%. По его словам, по итогам года город может потерять до миллиона туристов. Эксперт объяснил ситуацию дороговизной отдыха и нестабильной работой местного аэропорта.

Мэр города Андрей Прошунин признал небольшое снижение количества отдыхающих. По его словам, туристы стали реже бронировать номера по причине дорогих авиабилетов и железнодорожных поездок. Ситуацию усугубляет нестабильная работа местного аэропорта, которая вызвана участившимися атаками ВСУ.

Сочи традиционно входит в число самых востребованных отечественных курортов. Если в 2024 году город принял исторические 8 млн туристов то в 2025 году их число составило 7,9 млн. Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение потока отдыхающих до 10 млн человек к 2030 году.