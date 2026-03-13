Турпоток в Сочи в этом году может сократиться на 1 млн человек – АТОР

Спрос на Сочи может в 2026 году снизиться, турпоток может оказаться на 1 млн человек меньше, чем в прошлом году, считают в АТОР.

В начале 2026 года россияне на 12% реже бронируют отдых в Сочи: если тенденция сохранится, то поток туристов на курорт за год будет ниже прошлогоднего на 1 млн человек, поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Мы сравниваем (первые) два месяца 2026-го года и два месяца зимних 2025-го и видим снижение порядка 12% бронирования на Сочи. ...12% - это около 1 млн человек, которые могут не приехать (в Сочи) в этом году"

– Сергей Ромашкин

Почему популярность Сочи падает? Вице-президент АТОР видит две причины: высокие цены на отдых и нестабильная работа воздушной гавани в Сочи, связанная с атаками дронов.

"Здесь доминирует не чувство опасности, ...а ощущение нестабильности, которое не позволяет (туристам_ вовремя прилететь и улететь. ...Это момент, связанный с дезорганизацией путешествий"

– Сергей Ромашкин

Вместо Сочи многие путешественники выбирают в 2026 году Анапу и Крым, эти направления россияне в начале года бронируют на 20-40% активнее.