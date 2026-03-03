Анкара предложила Москве и Киеву встретиться в Стамбуле

Анкара публично предложила посредничество в новом этапе переговоров по украинскому урегулированию. Соответствующее предложение поступило из администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем не менее, турецкая сторона отметила, что не настаивает на своей инициативе, окончательное решение зависит от участников переговорного процесса.

"Турецкая сторона на самом высоком уровне публично предложила свое посредничество в новом раунде переговоров по Украине, однако решение об их проведении принимают сами стороны"

– администрация Реджепа Тайипа Эрдогана

Также в Анкаре заявили о том, Турция что может обеспечить безопасность переговоров по Украине на высшем уровне.

Как подчеркнули в администрации Эрдогана, у Москвы, Вашингтона и Киева не должно быть в этом сомнений.