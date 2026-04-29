Пожар в Дагестане: огонь охватил шесть жилых домов

В одном из сел Дагестана произошел пожар, который охватил шесть жилых домов – два из них полностью уничтожены огнем.

В селе Кунды Лакского района Дагестана этим утром тушат крупный пожар – огонь распространился на шесть домов.

В пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану сообщили, что спасатели по номеру 112 получили сообщение, что в селе горит двухэтажный частный дом. Затем огонь распространился.

"По состоянию на 9.30 (мск) открытое горение ликвидировано. Общая площадь пожара составила около 580 кв метров. По предварительным данным: уничтожено огнем - два жилых дома, повреждено - четыре домовладения"

– МЧС по Дагестану