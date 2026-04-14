Вестник Кавказа

В Азербайджане дети погибших саперов будут обучаться за счет бюджета

В Азербайджане дети погибших саперов будут обучаться за счет бюджета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане утвердили поправки в закон об образовании, согласно которому дети погибших саперов будут обучаться за счет бюджета.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписал внесение поправок в законы АР, которые относятся к сферам образования и разминирования. 

Согласно пресс-службе президента страны, поправки подразумевают льготы для детей саперов, погибших при выполнении задач. Отныне дети погибших служащих будут получать образование за счет бюджета. Отмечается, что власти будут спонсировать образование в любом образовательном учреждении – государственном, муниципальном или частном. 

Ранее помощник президента АР Хикмет Гаджиев заявил, что минами загрязнено около 12-13% территории страны. Всего было установлено около 1,5 млн мин.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.