В Азербайджане дети погибших саперов будут обучаться за счет бюджета

В Азербайджане утвердили поправки в закон об образовании, согласно которому дети погибших саперов будут обучаться за счет бюджета.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписал внесение поправок в законы АР, которые относятся к сферам образования и разминирования.

Согласно пресс-службе президента страны, поправки подразумевают льготы для детей саперов, погибших при выполнении задач. Отныне дети погибших служащих будут получать образование за счет бюджета. Отмечается, что власти будут спонсировать образование в любом образовательном учреждении – государственном, муниципальном или частном.

Ранее помощник президента АР Хикмет Гаджиев заявил, что минами загрязнено около 12-13% территории страны. Всего было установлено около 1,5 млн мин.