В Минэкономразвития назвали условия для возобновления продажи туров в ОАЭ

Туроператоры смогут возобновить продажу туров в ОАЭ только после официального подтверждения безопасности поездок со стороны МИД России.

Минэкономразвития снимет ограничения на продажу туров в ОАЭ только после того, как МИД России официально подтвердит безопасность поездок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

Как пояснили в пресс-службе министерства, решение о возобновлении продаж туров принимает МИД России. Туроператоры смогут получить разрешение на реализацию путевок только после официального заявления министерства иностранных дел о том, что в ОАЭ безопасно находиться.

"Все подобные ограничения снимаются сначала решением МИДа России. Прежде чем мы сможем выпустить разрешение для туроператоров на продажу туров, МИД России должен выпустить официальное разъяснение, что в стране безопасно находиться"

- заявление

Напомним, в марте МИД и Минэкономразвития России рекомендовали приостановить поездки и продажу туров в ОАЭ и еще 5 стран Ближнего Востока. Хотя 20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в этот регион, на фоне запрета организованных туров авиакомпании не спешат возобновлять рейсы, однако Аэрофлот планирует вернуться к полетам уже 1 июня.