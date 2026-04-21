Развитие сотрудничества Армении и НАТО обсудили Пашинян и Рютте

Глава армянского правительства провел сегодня в Ереване встречу с генсеком НАТО. Стороны поговорили о перспективах развития сотрудничества.

В Ереване 4 мая состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и генерального секретаря НАТО Марко Рютте. Об этом пишут армянские средства массовой информации.

Встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества.

Стороны поговорили о вопросах региональной безопасности и перспективах развития сотрудничества между Арменией и НАТО.

Никол Пашинян обратил внимание на то, что важно последовательно углублять партнерство, отметив шаги, предпринимаемые в направлении демократических реформ и развития потенциала в сфере обороны.

Глава армянского правительства и генсек НАТО также обсудили усилия, направленные на международную и региональную стабильность. Кроме того, они коснулись ряда других вопросов, представляющих обоюдный интерес.