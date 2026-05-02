В Армению через Азербайджан отправлены 10 вагонов с удобрениями из РФ

Еще 10 вагонов российских удобрений отправлено из Азербайджана в Армению. Состав отправился со станции Баладжары.

Очередная поставка российских удобрений в Армению произведена при участии железнодорожной сети Азербайджана. В Армению отправлено 10 вагонов с химическим грузом.

Сообщается, что грузовой состав отправился в сторону Армении со станции Баладжары. Ранее в Армению отправился грузовой поезд из 8 вагонов, на борту которого было 536 т удобрений.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что АР направила в Армению порядка 12 тыс т нефтепродуктов.