Иранский риал обвалился до рекордного минимума

Падение иранского риала до рекордных значений зафиксировано на торгах в воскресенье. Процесс происходит на фоне военного конфликта и санкций в отношении Тегерана.

Иранский риал продолжает падение. Сегодня курс валюты упал до исторического минимума. Так, за доллар США сейчас дают порядка 1,9 млн риалов.

Также риал упал в цене в паре с евро. Курс европейской валюты сейчас составляет 2,23 млн риалов. Британский фунт достиг отметки в 2,58 млн риалов.

Отметим, что падение иранской национальной валюты происходит на фоне войны, сокращения нефтяного импорта и продолжающегося режима санкций в отношении Ирана.