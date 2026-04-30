Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" уступило "Ростову" в Каспийске

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Махачкала принимал сегодня в Каспийске "Ростов" в рамках очередного тура чемпионата России по футболу. Судьбу встречи решил мяч, забитый за 15 минут до конца основного времени.

В Каспийске 2 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Ростовом".

На 28-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу защитника "Динамо" Яна Джапо. На 60-й минуте нападающий хозяев Гамид Агаларов восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 76-й минуте полузащитник Роналдо снова вывел "Ростов" вперед, установив окончательный счет – 2:1 в пользу "Ростова".

Турнирная таблица

На данный момент махачкалинское "Динамо" с 24 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России, опережая идущий в зоне вылета "Пари НН" всего на 2 очка. "Ростов" поднялся на 10-е место, в активе команды 30 очков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1000 просмотров

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.