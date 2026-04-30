Махачкалинское "Динамо" уступило "Ростову" в Каспийске

В Каспийске 2 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Ростовом".

На 28-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу защитника "Динамо" Яна Джапо. На 60-й минуте нападающий хозяев Гамид Агаларов восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 76-й минуте полузащитник Роналдо снова вывел "Ростов" вперед, установив окончательный счет – 2:1 в пользу "Ростова".

Турнирная таблица

На данный момент махачкалинское "Динамо" с 24 очками располагается на 14-й строчке в чемпионате России, опережая идущий в зоне вылета "Пари НН" всего на 2 очка. "Ростов" поднялся на 10-е место, в активе команды 30 очков.