Генсек ОБСЕ прибыл в Ереван

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу начинает визит в Армению в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества.
Высокого гостя в аэропорту Звартноц встретил замглавы МИД РА Роберт Абисогомонян.
Отметим, что саммит Ереван и Брюсселя будет проходить 4-5 мая. ЕС и Армения обсудят углубление двустороннего сотрудничества, региональную безопасность, а также ключевые международные вызовы. Глава правительства РА Никол Пашинян встретится с президентом Европейского совета Антониу Коштой, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.