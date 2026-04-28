Генсек ОБСЕ прибыл в Ереван

Феридун Синирлиоглу прибыл в Армению. Генсек ОБСЕ примет участие в саммите ЕС-Армения.

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу начинает визит в Армению в рамках 8-го саммита Европейского политического сообщества.

Высокого гостя в аэропорту Звартноц встретил замглавы МИД РА Роберт Абисогомонян. 

Отметим, что саммит Ереван и Брюсселя будет проходить 4-5 мая. ЕС и Армения обсудят углубление двустороннего сотрудничества, региональную безопасность, а также ключевые международные вызовы. Глава правительства РА Никол Пашинян встретится с президентом Европейского совета Антониу Коштой, а также президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

