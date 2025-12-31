В Ереване озвучили темы предстоящего саммита ЕС-Армения

В столице Армении Ереване 4–5 мая 2026 года пройдет знаковый саммит ЕС-Армения, темой которого станет углубление двустороннего сотрудничества, региональную безопасность и ключевые международные вызовы.

Встреча президента Европейского совета Антониу Кошта, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Никола Пашиняна станет важной вехой в развитии отношений между ЕС и Арменией. Красной нитью на встрече пройдет тема укрепления мира, связности и экономического развития в регионе Южного Кавказа, говорится в сообщении армянского правительства, передает NEWS.am.

В повестку дня переговоров лидеров будет расширение взаимодействия в энергетике, транспорте, цифровых технологиях и инфраструктурных проектах, отдельно они обсудят текущие глобальные вызовы, в том числе конфликт на Украине и возможные последствия ближневосточного кризиса, говорится в сообщении.

Итогом саммита, который придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между сторонами, станет совместное заявление и подписание ряда документов, направленных на дальнейшее развитие двухсторонних отношений, добавили в правительстве.