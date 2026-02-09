Набиуллина рассказала об уникальной ситуации на рынке труда

Российский рынок труда сейчас находится в состоянии, в которое он раньше никогда не приходил, – по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, наблюдается рекордный дефицит рабочей силы.

Рынок труда в РФ сейчас переживает дефицит рабочей силы, причем не просто острый, а рекордный, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экономическая ситуации в России определяется сейчас в том числе совершенно особенной ситуацией, сложившейся на рынке труда.

"Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы"

– Эльвира Набиуллина

Обратив внимание на важность уникальности ситуации, глава регулятора пояснила, что такое положение дел влияет на всю экономику и, в частности, на решения, которые принимает ЦБ.