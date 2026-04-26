Иран поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку

В Тегеране благодарны Москве за солидарность и дипломатическую поддержку, об этом сообщил после встречи с российским лидером Владимиром Путиным министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях значительных перемен в регионе"

– Аббас Аракчи

Глава иранского МИД отметил, что последние события показали прочность и глубину стратегического партнерства России и Ирана.

"Мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатической деятельности"

– Аббас Аракчи

Встреча министра с Владимиром Путиным состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Президент РФ заверил, что российская сторона готова делать все, чтобы ускорить наступление мира в ближневосточном регионе.