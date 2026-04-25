Турция в 2027 году примет ЧЕ по тяжелой атлетике

В будущем 2027 году Турция станет страной, которая примет у себя чемпионат Европы по тяжелой атлетике: знамя Европейской федерации тяжелой атлетики в Батуми было вручено президенту Федерации тяжелой атлетики страны Талату Унлю.

Церемония закрытия ЧЕ-2026 среди взрослых, которая проходила в грузинском Батуми, отметилась символическим моментом передачи права на проведение следующего турнира, а знамя Европейской федерации тяжелой атлетики было передано президенту Федерации тяжелой атлетики Турции Талату Унлю.

"Мы будем тщательно готовиться к турниру. Благодаря современным спортивным объектам, организационным возможностям и опытным специалистам мы хотим провести один из лучших чемпионатов Европы"

- Талат Унлю

Турция обладает большим опытом в организации международных спортивных мероприятий и намерена провести чемпионат Европы 2027 года на самом высоком уровне, отметил турецкий министр, передает государственное информационное агентство страны Anadolu.

В ответном выступлении Талат Унлю поблагодарил министра спорта страны Османа Ашкына Бака и других чиновников министерства, которые приложили максимум усилий для получения Турцией права на проведение турнира, заверив: для спортсменов будут созданы идеальные условия, а зрители получат незабываемые впечатления.