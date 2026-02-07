ЧЕ по тяжелой атлетике стал успешным для российской сборной

Российские тяжелоатлеты, выступавшие в составе сборной страны на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем в грузинском Батуми, выиграли семь медалей.

Российские тяжелоатлеты, выступавшие на чемпионате Европы, проходившем в эти дни в Батуми (Грузия), везут домой семь наград.

В копилке российской сборной оказались одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды – золото турнира в весовой категории до 79 кг завоевал россиянин Геворг Серобян, передает ТАСС.

Успешными на европейском турнире стали выступления Зарины Гусаловой (до 69 кг), Варвары Кузьминовой (до 77 кг), Яны Сотиеввой (до 86 кг) и Даниила Вагайцев (свыше 110 кг).

Бронзовые награды чемпионата Европы в копилку сборной принесли Ольга Те (до 58 кг) и Тимур Наниев (свыше 110 кг), отмечается в сообщении.

Напомним, российские спортсмены выступали в Батуми в нейтральном статусе.