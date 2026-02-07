Вестник Кавказа

ЧЕ по тяжелой атлетике стал успешным для российской сборной

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ "Вестник Кавказа"
Российские тяжелоатлеты, выступавшие в составе сборной страны на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем в грузинском Батуми, выиграли семь медалей.

Российские тяжелоатлеты, выступавшие на чемпионате Европы, проходившем в эти дни в Батуми (Грузия), везут домой семь наград.

В копилке российской сборной оказались одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды – золото турнира в весовой категории до 79 кг завоевал россиянин Геворг Серобян, передает ТАСС.

Успешными на европейском турнире стали выступления Зарины Гусаловой (до 69 кг), Варвары Кузьминовой (до 77 кг), Яны Сотиеввой (до 86 кг) и Даниила Вагайцев (свыше 110 кг).

Бронзовые награды чемпионата Европы в копилку сборной принесли Ольга Те (до 58 кг) и Тимур Наниев (свыше 110 кг), отмечается в сообщении.

Напомним, российские спортсмены выступали в Батуми в нейтральном статусе. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1050 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.