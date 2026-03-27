В ходе акции "Сад памяти" в КЧР посадили деревья в честь героев ВОВ

В КЧР участники международной акции "Сад памяти" почтили память героев Великой Отечественной войны. Главным событием проекта в регионе стала высадка 200 саженцев ясеня.

В Карачаево-Черкесии в Усть-Джегутинском районе участники международной акции "Сад памяти" высадили 200 саженцев ясеня. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в социальной сети. Информацию также передает официальный инфопартнер акции ТАСС.

Руководитель КЧР отметил, что до конца апреля в знак вечной памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны и благодарности героям фронта планируется посадить более 10 тыс деревьев различных пород. Центральное мероприятие акции в 2026 году состоялось в Красногорском участковом лесничестве Усть-Джегутинского района.

Также в пятницу в Карачаево-Черкесии прошел масштабный республиканский субботник. К уборке присоединились почти 33 тыс местных жителей. Совместными усилиями они очистили 410 га земли и привели в порядок берега рек по программе "Вода России". Особое внимание участники уделили благоустройству памятных мест и мемориалов.

Ежегодная экологическая акция "Сад памяти" проходит по всей стране. Участники проекта планируют посадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Эти мероприятия организуют по федеральной программе сохранения лесов национального проекта "Экологическое благополучие".