Будущий год станет перекрестным годом культуры для КЧР и Абхазии

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) и Абхазии приняли решение провести грядущий 2027 год, постоянно обмениваясь культурными событиями. Сообщил на пресс-конференции министр культуры КЧР Зураб Агирбов.
"Планируем проведение в следующем году перекрестного года культур Карачаево-Черкесии и Абхазия. С этой инициативой мы выступили, ждем утверждения этого плана"
- Зураб Агирбов
Между двумя регионами давно установились устойчивые культурные связи – традиционно проходят гастроли, которые неизменно собирают большое число зрителей. В Абхазию ежегодно выезжает со своими постановками Абазинский театр, на днях также планируется большая программа руководства КЧР в отношении взаимодействия с Абхазией.
Со своей стороны Минкульт КЧР в рамках такого комплексного сотрудничества предложил свой сектор, ежегодные обменные программы, в рамках которого культурные коллективы двух регионов будут перенимать опыт друг друга, - добавил министр.