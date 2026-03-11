Абхазия вошла в тройку самых популярных направлений на майские праздники

В тройку самых востребованных направлений для отдыха россиян на майские праздники вошла Абхазия, сообщили в туристической компании "Мультитур". Республика уступает только Сочи и Анапе, которые заняли первые две строчки рейтинга.

Эксперты туристического рынка фиксируют в этом году более высокий спрос на поездки в период майских праздников по сравнению с прошлым сезоном.

В компании добавили, что ожидают максимальный всплеск активности туристов и пик продаж путевок в конце марта.